Детская поликлиника на ГГМ в Нижнем Тагиле станет ярче и удобнее

В частности, бережливые технологии будут внедрены в регистратуре. Так, вместо работы с пациентами через маленькие окна, сотрудники больницы будут общаться с посетителями «за круглым столом».

В плане дизайна поликлиника станет ярче: её оформят в разной цветовой гамме. В зелёном коридоре расположится приём педиатров и других специалистов, в голубом – процедурные кабинеты, в красном будут размещены лаборатории и неотложная помощь, передаёт «Тагил-ТВ».

Забор крови также будет оптимизирован: кабинеты для разных анализов будут располагаться рядом, а не в разных частях поликлиники.

Ремонт в этом тагильском медучреждении будет закончен в конце апреля или в начале мая. Следующей в очереди стоит детская больница на улице Окунева, 32.

«Тагил-ТВ»