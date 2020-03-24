Медруководство назвало эпидемиологическую обстановку в Нижнем Тагиле «стабильной»

По большому счету мы в режиме повышенной готовности каждый год работаем перед подъемом вирусной инфекции. Для подавляющего количества персонала — это штатная работа. Все готовы, все в ожидании. Криков, что все пропало, ситуация критическая, абсолютно нет. Все прекрасно знают, чем они будут заниматься, что они будут делать,сказал TagilCity.ru руководитель Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.

«Все уши прожужжали». Как Нижний Тагил справляется с коронавирусной паникой

По его словам, для введение всеобщего карантина нет необходимости — уже утвержденного режима повышенной готовности достаточно. В то же время врач не исключает риск ухудшения эпидемиологической обстановки.

Все понимают, что, возможно, коронавирус приедет по-серьезному и к нам в город. Поэтому мы все морально готовимся,говорит Клеймёнов.

Его коллега из Демидовской городской больницы Сергей Овсянников настаивает, что причин для паники нет.

Обстановка достаточна стабильная. После введения режима повышенной готовности в больнице усилен санитарно-эпидемиологический режим. Необходимый контингент пациентов, который подлежит медицинскому осмотру в домашних условиях, наблюдается. Регистрации заболеваний на сегодняшний день нет, то есть никто не зарегистрирован как заболевший. Мы действуем по нормативным документам. Все те обязанности, которые возлагаются на меня как на руководителя, на сотрудников учреждения, выполняются в полном объеме,заявил Овсянников.

В терапевтическом отделении поликлиники № 4 также сообщили об отсутствии ажиотажа.

У нас ничего не изменилось, все по-прежнему, наплыва пациентов нет, все как обычно. Единственное, стало меньше пожилых пациентов. Они, видимо, все-таки остерегаются и смотрят телевизор, радио слушают, стараются приходить пореже.

Напомним, ранее прибывшие из Европы тагильские туристы жаловались, что несколько дней, будучи на самоизоляции, не могли дождаться медосмотра на предмет наличия коронавируса. Накануне АН «Между строк» написало, что их журналист с температурой и кашлем (незадолго до этого она три недели провела в больнице из-за пневмонии) пытался обследоваться на коронавирус с 16 марта, вызывал врачей по телефонной консультации Роспотребнадзора, приходил в поликлинику, но медики прибыли к нему лишь 23 марта после личного обращения к начальнику Нижнетагильского отделения Роспотребнадзора Юрию Бармину — после осмотра результаты обещали подготовить только через 4-5 дней.

Тагильских туристов из Европы поместили на карантин и обещали наказать за нарушение

Кроме того, Дмитрий Клеймёнов из Детской больницы отметил дефицит медицинских масок.

Население бросилось скупать эти маски и их не хватило по всей стране. Но никто многоразовые маски не отменял. Они действенны. Может быть, даже лучше, чем одноразовые,заявил Овсянников.

Ранее обсуждалось, что в случае распространения инфекции одним из центров приёма контактировавших с больными коронавирусом может стать оздоровительный лагерь в Евстюнихе «Уральский огонёк». Как сообщили местные сотрудники, учреждение находится в «режиме ожидания».

Нам сказали ждать, но мы готовы в ближайшее время принимать людей и размещать их у себя. Никакой информации ни о подготовке, ни о чем пока не поступало, еще никого к нам не отправляли. Сегодня (23 марта — прим.ред.) должно было состояться совещание у главы города, и нам должны были выдать информацию,рассказала заведующая лагерем Ольга Киряева.

В мэрии сообщили, что совещание запланировано на завтра, специалисты подробно расскажут о текущей эпидемиологической обстановке.

Будет штаб по коронавирусной инфекции, там будут [обсуждать] последние данные, сказала руководитель пресс-службы администрации города Алла Жернакова.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Нижнем Тагиле. День второй

Напомним, 19 марта в Нижнем Тагиле объявлен режим повышенной готовности. Согласно постановлению, массовые мероприятия численностью более 50 человек следует отменить; школьники до 29 марта находятся на каникулах, а с 30 числа переходят на дистанционное обучение; отменены весенние смены в детских лагерях, приостановлены занятия в кружках и секциях; закрыты музеи, библиотеки, цирк, кинотеатр «Красногвардеец»; ограничено посещение судов и администрации; часть тагильских СМИ начали работать удаленно.