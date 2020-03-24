Центробанк РФ рекомендовал ограничивать выдачу наличных в банкоматах
Сегодня, 17:34Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В связи с рaспространением кoронавирусной инфeкции ЦБ РФ рекoмендовал бaнкам провoдить дeзинфекцию банкoматов, а тaкже в некoторых тeрминалах огрaничить выдaчу нaличных, пишет РИА Новости.
Сюжеты: Коронавирус
К ним относятся банкоматы с режимом рециркуляции. Конструкция таких терминалов работает по принципу замкнутого цикла — прием наличных от одного клиента и выдача их же другому без обработки в банке.
Также перед выдачей денег необходимо будет выдержать их в банке на срок, гарантирующий гибель инфекции.
Напомним, количество зараженных COVID-19 в России достигло 495 человек.
Карта распространения коронавируса в России
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