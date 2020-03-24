В Екатеринбурге раздадут 350 килограммов масок, перчаток и антисептиков
Сегодня, 14:39Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Отделение «Красного Креста» в Свердловской области раздаст бесплатно жителям Екатеринбурга гуманитарную помощь, от которой отказался Китай, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Жители столицы Урала получат 350 килограммов масок, антисептиков для рук, перчаток. Данное предложение озвучили власти Китая, у которых сейчас ситуация с распространением коронавируса нормализуется. Кроме того, в Китае снимается запрет на транспортное сообщение между городами.
За средствами защиты екатеринбуржцы могут обратиться по адресу улица Ильича, 15. В качестве гуманитарной помощи Китаю были собраны 1,3 миллиона рублей. Пока не сообщается, на что будут потрачены деньги.
Напомним, в Екатеринбурге подтверждены девять случаев коронавируса. Сегодня стало известно, что с подозрением на инфекцию госпитализирована еще одна жительница уральской столицы.
Карта распространения коронавируса в России
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