В Екатеринбурге раздадут 350 килограммов масок, перчаток и антисептиков

Жители столицы Урала получат 350 килограммов масок, антисептиков для рук, перчаток. Данное предложение озвучили власти Китая, у которых сейчас ситуация с распространением коронавируса нормализуется. Кроме того, в Китае снимается запрет на транспортное сообщение между городами.

За средствами защиты екатеринбуржцы могут обратиться по адресу улица Ильича, 15. В качестве гуманитарной помощи Китаю были собраны 1,3 миллиона рублей. Пока не сообщается, на что будут потрачены деньги.

Напомним, в Екатеринбурге подтверждены девять случаев коронавируса. Сегодня стало известно, что с подозрением на инфекцию госпитализирована еще одна жительница уральской столицы.