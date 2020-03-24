В России поручили закрыть развлекательные заведения из-за эпидемии коронавируса

Решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по распространению коронавируса на территории России. Органы исполнительной власти должны приостановить деятельность ночных клубов и иных аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и так далее.

Кроме того, было предложено запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Контролировать выполнение распоряжения правительства будет Роспотребнадзором. Кроме того, ведомство совместно с Минздравом и ФСС рассмотри вопрос о возможности переоборудования действующих лечебно-реабилитационных центров и санаториев для содержания заразившихся коронавирусом.