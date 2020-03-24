В России поручили закрыть развлекательные заведения из-за эпидемии коронавируса
Правительством России поручено закрыть развлекательные заведения из-за распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.
Решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по распространению коронавируса на территории России. Органы исполнительной власти должны приостановить деятельность ночных клубов и иных аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и так далее.
Кроме того, было предложено запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
Контролировать выполнение распоряжения правительства будет Роспотребнадзором. Кроме того, ведомство совместно с Минздравом и ФСС рассмотри вопрос о возможности переоборудования действующих лечебно-реабилитационных центров и санаториев для содержания заразившихся коронавирусом.
По последним данным, во всем мире зарегистрировано более 495 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России зарегистрировано 495 случаев заражения. В Российских регионах введен режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, рекомендуется не выезжать за рубеж, а работодателям — не допускать сотрудников с температурой до работы. Школы и ВУЗы переведены на дистанционную работу.