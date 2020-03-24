В Свердловской области появятся 10 лабораторий для исследований на коронавирус

Он отметил, что все приезжающие из-за границы в обязательном порядке будут обследованы, а это в разы увеличит объем работы. Уже 23 марта запустили дополнительную лабораторию, во вторник планируется организовать еще одну. Всего будет открыто до 10 лабораторий. Создание референс-центра, о котором говорилось ранее, пока не планируется. Связано это с тем, что подобные исследовательские центры создаются на базе НИИ и вузов, в Свердловской области, по словам Крекова, пока таких возможностей нет.