В Свердловской области появятся 10 лабораторий для исследований на коронавирус
До 10 лабораторий для исследования на коронавирус откроют в Свердловской области, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замгубернатора Павла Крекова.
Он отметил, что все приезжающие из-за границы в обязательном порядке будут обследованы, а это в разы увеличит объем работы. Уже 23 марта запустили дополнительную лабораторию, во вторник планируется организовать еще одну. Всего будет открыто до 10 лабораторий. Создание референс-центра, о котором говорилось ранее, пока не планируется. Связано это с тем, что подобные исследовательские центры создаются на базе НИИ и вузов, в Свердловской области, по словам Крекова, пока таких возможностей нет.
В регионе на данном этапе будут работать три лаборатории, которые позволят проводить до 900 исследований ежедневно.
Напомним, в Свердловской области официально подтверждены девять случаев коронавируса. Сегодня утром стало известно, что в Екатеринбурге с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина.