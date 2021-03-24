11 новых случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

11 новых случаев коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

Сегодня, 14:40Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Еще у 11 тагильчан зафиксирован COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает оперштаб Свердловской области.

С начала пандемии зафиксировано 5 056 случаев заболевания коронавирусом в Нижнем Тагиле.

В Свердловской области с 23 по 24 марта COVID-19 диагностирован у 140 человек, общее число заболевших составило 81 557 случаев. Отмечается, что 275 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, из них 101 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от инфекции выздоровело 150 свердловчан, всего из медицинских учреждений выписано 74 807 пациентов. Также 13 летальных случаев зарегистрировано за последние 24 часа, всего от COVID-19 скончалось 2 663 жителя региона.

Сюжеты:
Нижний Тагил
статистиказаболеваемостьНижний Тагилкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы