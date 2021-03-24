Еще 140 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

Больше всего случаев новой коронавирусной инфекции диагностировано за сутки в Екатеринбурге — 70. Также COVID-19 выявлен у жителей Артемовского, Ачитского городских округов, Березовского, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Волчанска, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Режа, ЗАТО Свободный, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого городского округа.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 81 557 случаев заболевания свердловчан. 275 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 162 лежат в реанимационных отделениях, 101 подключен к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки COVID-19 зафиксирован у 8 861 человек в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 431, Санкт-Петербурге — 807 и Московской области — 535. Таки образом общее число инфицированных составило 4 483 471 случай.
Всего выписано по выздоровлению в регионе 74 807 пациентов.
По стране от коронавируса выздоровело 4 098 400 россиян, из них 10 355 пациентов за последние 24 часа. Больше всего вылечившихся в Москве — 1 593, Санкт-Петербурге — 705, а также Московской области — 502.
Из этого числа 13 пациентов умерли за минувшие сутки.
В России с 23 по 24 марта скончался от COVID-19 401 житель страны. Больше всего летальный исходов зарегистрировано в Москве — 53, Санкт-Петербурге — 35 и Московской области — 24. Общее число умерших достигло 96 219 россиян.