Когда снимут коронавирусные ограничения в Свердловской области

Вопрос снятия ограничений обсуждается в правительстве Среднего Урала уже не один месяц. Впервые об этом стало известно 16 февраля, когда о снятии ограничительных мер заговорил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге по результатам заседания Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Снятие большинства мер, в том числе масочного режима, следует ожидать не раньше лета 2021 года. Ориентировочно замгубернатора назвал июнь или июль. Отмена ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации и от хода вакцинации от COVID-19.
По данным оперативного штаба Свердловской области, на 24 марта 2021 года более 145 тысяч жителей региона поставили прививку от коронавируса. Более 181,5 тысячи человек получили первый компонент вакцины.
Ряд мер уже сняли в Свердловской области, на фоне снижения распространения коронавируса.
С 1 сентября 2020 года всех учеников школ вывели с дистанционного обучения. Однако, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, все учащиеся провели на дистанте неделю после каникул по окончанию первой четверти. Затем разрешили выйти ученикам с первого по пятый классы. Чуть позже, в связи с подготовкой к ЕГЭ, к обучению вернулись девятые и 11 классы. Только к концу 2020 года губернатор Евгений Куйвашев анонсировал отмену дистанта.
11 января 2021 года все учащиеся школ вернулись к обучению в образовательных учреждениях.
С 8 февраля приказом Минобрнауки России было разрешено выводить студентов на очную форму обучения. В Свердловской области каждое учебное заведение возвращается к очной форме поэтапно. Губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев отметил, что в каждом конкретном случае администрация учебного заведения принимает решение, стоит ли выводить те или иные направления с дистанта. Также глава региона подчеркнул, что все колледжи и техникумы планируется перевести на очную форму до конца учебного года.
С 17 августа 2020 года замгубернатора Павел Креков разрешил открыться ресторанам и кафе.
С 9 сентября 2020 года была разрешена работа кинотеатров и театров. Кроме того, указом губернатора жителям разрешили посещать общественные бани.
С 21 сентября разрешили открыться выставкам, музеям, организациям культурной сферы, библиотекам, детским игровым площадкам и аттракционам, циркам, аквапаркам и дельфинариям. Этим же указом разрешалась работа букмекерских контор, тотализаторов и пунктов прием ставок.
В октябре 2020 года режим работы заведений общественного питания был ограничен. Им запретили вести деятельность с 23.00 до 6.00. Меры действовали вплоть до 5 февраля 2021 года.
23 марта 2021 года вице-губернатор Павел Креков заявил о планах снять режим самоизоляции для граждан от 65 лет. Мера обсуждается пока для жителей, которые прошли вакцинацию или имеют антитела к коронавирусу. Решение планируется принять до конца марта 2021 года.
С 1 февраля возобновились рейсы из Екатеринбурга в Армению и Белоруссию. Также в феврале начали курсировать рейсы в Египет.
В марте возобновились перелеты в Турцию и на Кипр.
Во многих регионах частично сняты ограничения, принятые для борьбы с распространением COVID-19 и противодействию коронавирусу.
С 8 марта 2021 года в Москве отменен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.
В Забайкальском крае отменили ограничения по количеству посетителей в ресторанах и барах.
В Челябинской области с 21 марта разрешили покинуть самоизоляцию гражданам от 65 лет.
Подобные решения начали приниматься или анонсироваться правительствами субъектов РФ по всей стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, почему еще велик риск увеличения случаев коронавируса. По её мнению, в данных регионах число случаев COVID-19 может вырасти, так как у пожилых людей самый слабый иммунитет. Также глава ведомства отметила, что говорить о снятии масочного режима пока преждевременно.
Постановление Роспотребнадзора от 13 ноября 2020 года регулирует меры, направленные против распространения COVID-19. Документ будет действовать до конца 2021 года. В него входят ограничения и требования для предприятий и обязанности граждан.
В тесте приведен комплекс мероприятий и обязанностей, которые направлены на предупреждение распространения коронавируса. По официальному заявлению, новых мер введено не будет, но каждый регион вправе самостоятельно принимать решение об усилении режима, в случае возникновения необходимости.
Председатель правительства Михаил Мишустин призвал признать обязательными к соблюдению рекомендации Роспотребнадзора для организаций. За несоблюдение будет предусмотрена ответственность, согласно Кодексу об административных правонарушениях.
Для пожилых граждан на федеральном уровне не предусмотрены какие-либо обязательные меры. Данные решения принимаются на уровне субъектов РФ.
До конца года жители обязаны носить защитные маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию полтора-два метра. Отдельно выделены меры, которые следует предпринимать при возникновении симптомов заболевания, а также при контакте с зараженными COVID-19.
Многие государственные и муниципальные учреждения по прежнему функционируют за закрытыми дверями. Прием жителей осуществляется с ограничениями. Большая часть услуг переведена в онлайн-формат. Заведения общественного питания, кинотеатры и культурно-досуговые центры работают по обычному графику, но с условием соблюдения определенных требований. Единые для всех ограничения:
Пассажиры общественного транспорта и частных извозчиков обязаны соблюдать масочный режим. Водители и другой персонал должен проводить дезинфекцию поверхностей транспортных средств, находиться в СИЗах, а также контролировать использование средств защиты пассажирами.
Роспотребнадзор обязал ограничить время проведения анализа на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Время момента получения образцов лабораторий до доведения информации о результатах пациенту не должно превышать 48 часов.
Медикам разрешили закрывать больничные и допускать к работе переболевших коронавирусом после получения уже первого отрицательного теста, вместо двух отрицательных результатов ранее.