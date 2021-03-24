Новые лекарства от COVID-19 создадут ученые на основе уральского «Триазавирина»

Новые лекарства от COVID-19 создадут ученые на основе уральского «Триазавирина»

Сегодня, 15:13Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Выиграли грант уральские и китайские ученые на создание новых лекарств от коронавируса на основе «Триазавирина», который выпускают на уральском заводе «Медсинтез».

Отбор проводили Российский фонд фундаментальных исследований и Государственный фонд естественных наук Китая.

На данный момент организаторы не определили конкретную сумму, которую выделят на исследование и разработку препаратов. Ученые просили у фондов около восьми миллионов рублей на два года, но, возможно, им выделят меньше, рассказали Znak в пресс-службе УрФУ.

К созданию новых лекарств будут привлечены ученые из четырех университетов, они будут создавать новые противовирусные средства на основе препарата «Триазавирин». Он производится на заводе «Медсинтез» в Новоуральске, основателем которого является депутат Госдумы Александр Петров. «Триазаверин» считается одним из основных лекарств для лечения коронавируса в России.

Напомним, вакцина от COVID-19 «Урал», которая также разрабатывается на заводе «Медсинтез», вышла на этап доклинических испытаний. На втором этапе она с большой долей вероятности будет проверена на детях.

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