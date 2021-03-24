Теплая весна и дождливый август ожидают свердловчан по прогнозам синоптиков

Теплая весна и дождливый август ожидают свердловчан по прогнозам синоптиков

Сегодня, 18:27Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Теплую весну и дождливый август прогнозируют в Свердловской области специалисты Росгидромета.

Весна на Урале в этом году будет теплее обычных температур, июнь и июль — традиционными, а в августе ожидаются дожди выше нормы. По прогнозу на вегетационный сезон с апреля по сентябрь вероятность такого исхода 65–70%.

В апреле и мае ожидаются температуры выше нормы, летом — в пределах нормы. Средняя температура воздуха в июне составит +15,9 градуса, в июле +18,5 градуса, в августе +15,1 градуса. В первый месяц осени ожидается обычная температура, около +9,6 градуса.

По осадкам, ожидается дождливый август. В другие месяцы аномально больших или маленьких осадков синоптики не обещают.

В целом по России не прогнозируется холодного лета и холодной весны, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сюжеты:
Экология
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