Вакцину от COVID-19 без очереди получат зоны паводков в Свердловской области

Вакцину от COVID-19 без очереди получат зоны паводков в Свердловской области

Сегодня, 09:23Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Территории Свердловской области, находящиеся в зоне весенних паводков и рискующие быть отрезанными от других населенных пунктов, будут обеспечены вакциной «Спутник V» от коронавируса без очереди.

Начало паводков ожидается в конце апреля. Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге оперативного штаба.

По его словам, подтопления объектов жизнеобеспечения и жилых домов не прогнозируется. Однако, если некоторые пункты будут отрезаны от других, то будут созданы лодочные и паромные переправы.

Напомним, главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что таяние снега ожидается в конце апреля, а плюсовые температуры установятся в регионе в начале месяца.

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