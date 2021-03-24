Вакцину от COVID-19 без очереди получат зоны паводков в Свердловской области

Территории Свердловской области, находящиеся в зоне весенних паводков и рискующие быть отрезанными от других населенных пунктов, будут обеспечены вакциной «Спутник V» от коронавируса без очереди.

Начало паводков ожидается в конце апреля. Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге оперативного штаба. По его словам, подтопления объектов жизнеобеспечения и жилых домов не прогнозируется. Однако, если некоторые пункты будут отрезаны от других, то будут созданы лодочные и паромные переправы. Напомним, главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что таяние снега ожидается в конце апреля, а плюсовые температуры установятся в регионе в начале месяца. Уральский гидрометцентр: снег в Свердловской области растает в конце апреля

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