Вакцину от COVID-19 без очереди получат зоны паводков в Свердловской области

Начало паводков ожидается в конце апреля. Об этом рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге оперативного штаба.
По его словам, подтопления объектов жизнеобеспечения и жилых домов не прогнозируется. Однако, если некоторые пункты будут отрезаны от других, то будут созданы лодочные и паромные переправы.
Напомним, главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что таяние снега ожидается в конце апреля, а плюсовые температуры установятся в регионе в начале месяца.