Заболеваемость ОРВИ и пневмонией вновь увеличилась в Свердловской области

За минувшую неделю на Урале зарегистрировано 30,2 тысячи случаев ОРВИ. Это на 10,8% больше, чем неделей ранее. Отмечается, что заболеваемость ОРВИ возрастает в регионе на протяжении нескольких недель, хотя эпидпорог по заболеванию и не был превышен.
Наиболее неблагоприятными территориями стали ЗАТО Свободный, Верхняя Тура и Богданович. Здесь заболевших ОРВИ в 1,5 раза больше, чем в среднем по Свердловской области.
В Екатеринбурге также зафиксировано 15,4 тысячи случаев ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 7,9% и выше уровня минувшей недели на 3,7%.
Заболеваемость пневмонией также увеличилась. Предварительный диагноз внебольничной пневмонии на прошлой неделе поставлен 1 430 жителям. Таким образом, рост составил 13,9%.
Неблагополучными территориями считается Нижняя Салда, Нижнесергинский район, Краснотурьинск, Арамиль, Карпинск и Ачит.
В уральской столице предварительно зафиксировано 700 случаев внебольничной пневмонии. Это выше уровня прошлой недели на 22,6%.
Напомним, в начале марта стало известно, что заболеваемость ОРВИ среди жителей Свердловской области снизилась на 23%.