Суд обязал ускорить ликвидацию экоопасных объектов с отходами ВМЗ и НТМК в Тагиле

Оценка остальных объектов была запланирована на 2021 год. Однако из-за отсутствия финансирования она была сдвинута на 2022 год. окончательные сроки ликвидации отвалов будут определены уже после создания проекта. Кроме того, оценка отвала огнеупоров НТМК планируется в 2025 году и выделение средств из регионального бюджета для данных целей осуществляется поэтапно.