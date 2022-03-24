Суд обязал ускорить ликвидацию экоопасных объектов с отходами ВМЗ и НТМК в Тагиле

Речь идет об отвалах вскрышных и вмещающих пород на шахтах «Чадар», «Северо-Ольховская», «Южно-Ольховская», принадлежащих ранее госпредприятию им. III Интернационала. А также о шламонакопителе токсичных отходов ВМЗ и отвале огнеупоров ЕВРАЗ НТМК. Деятельность на данных объектах сегодня не осуществляется.
В частности суд потребовал провести все мероприятия и направить в Министерство экологии РФ акт о приемке работ по ликвидации объектов до 31 декабря 2025 года.
Однако Министерство экологии Свердловской области не согласилось с таким решением и обжаловало решение в региональном суде.
В ведомстве заявили, что оценка шламонакопителя ВМЗ проведена в 2019 году и 2 июня 2021 года была направлена заявка о включении его в реестр объектов накопленного вреда. Она находится на рассмотрении. Также предварительно было заложено 12 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации.
В случае разработки в 2022 году проектной документации и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы на данную проектную документацию Министерством в 2023 году будет сформирована и направлена в Минприроды РФ заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области в 2024 году на ликвидацию объекта, говорится в апелляции Министерства экологии региона.
В связи с этим, исключить объект возможно будет из реестра только в 2025–2026 годах.
Оценка остальных объектов была запланирована на 2021 год. Однако из-за отсутствия финансирования она была сдвинута на 2022 год. окончательные сроки ликвидации отвалов будут определены уже после создания проекта. Кроме того, оценка отвала огнеупоров НТМК планируется в 2025 году и выделение средств из регионального бюджета для данных целей осуществляется поэтапно.
Ликвидация данного объекта проводится в соответствии с проектной документацией, средний срок проведения данной работы 2 года. В 2028 году при наличии проектной документации Министерством будет сформирована и направлена в Минприроды РФ заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета. Исключение данного объекта из Реестра возможно в 2030–2031 годах, утверждают в ведомстве.
Несмотря на приведенные доводы, Свердловский областной суд не стал удовлетворять требования Министерства экологи и оставил решение Ленинского суда Нижнего Тагила без изменений.
Напомним, ЕВРАЗ НТМК планировал рекультивировать отвал огнеупоров еще в 2006 году. Объект с площадью 10 гектар планировалось засыпать грунтом и провести озеленение. Однако это так и не было выполнено.
ВМЗ работало на территории Нижнего Тагила до 2007 года. Оно было ликвидировано из-за банкротства. Изначально предприятие занималось изготовлением продукции для военно-оборонной отрасли, а в 90-х годах занялось выпуском мягкой мебели, посуды, электроплит и прочего.
Государственное предприятие им. III Интернационала было ликвидировано в 2004 году. Проекты по рекультивации его объектов разрабатывались в 1983 и 2001 годах. Однако мероприятия в итоге не были проведены, потому что не было федерального финансирования и объект не входил в ГРОНВОС.