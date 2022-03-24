Суд запретил санаторию «Леневка» сбрасывать загрязненные сточные воды в реку Тагил

С иском в суд обратился природоохранный прокурор. Он попросил обязать санаторий обеспечить соответствие воды в местах сброса стоков требованиям решения о предоставлении водного объекта в пользование, а также прекратить сброс воды с повышенным содержанием загрязняющих веществ. Требования, по мнению прокурора, должны быть исполнены до 31 декабря 2023 года.
Уточняется, что требования были выставлены после прокурорской проверки. Она показала, что в 2021 году санаторий при сбросе стоков в реку Тагил превышал их допустимое количество.
На суде представители санатория «Леневка» требования признали.
Напомним, жители поселка Горноуральский пожаловались на сброс фекалий в поля местным агрокомплексом. Местные жители переживают, что при таянии снега все они попаду в реку. Они также жалуются на неприятный запах.