Суд запретил санаторию «Леневка» сбрасывать загрязненные сточные воды в реку Тагил

Суд запретил санаторию «Леневка» сбрасывать загрязненные сточные воды в реку Тагил
Суд запретил санаторию «Леневка» сбрасывать загрязненные сточные воды в реку Тагил
Сегодня, 10:50Здоровье и экологияФото: 1MI

Санаторий «Леневка» сбрасывал в реку Тагил загрязненные стоки

Санаторию-профилакторию «Леневка» суд запретил сброс загрязненных сточных вод в реку Тагил. Такое решение 1 февраля 2022 года принял Пригородный суд.

С иском в суд обратился природоохранный прокурор. Он попросил обязать санаторий обеспечить соответствие воды в местах сброса стоков требованиям решения о предоставлении водного объекта в пользование, а также прекратить сброс воды с повышенным содержанием загрязняющих веществ. Требования, по мнению прокурора, должны быть исполнены до 31 декабря 2023 года.

Уточняется, что требования были выставлены после прокурорской проверки. Она показала, что в 2021 году санаторий при сбросе стоков в реку Тагил превышал их допустимое количество.

На суде представители санатория «Леневка» требования признали.

Напомним, жители поселка Горноуральский пожаловались на сброс фекалий в поля местным агрокомплексом. Местные жители переживают, что при таянии снега все они попаду в реку. Они также жалуются на неприятный запах.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
река ТагилленевкаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы