Городской субботник соберёт небезразличных горожан в пойме реки Тагил

На мероприятие приглашаются общественные организации города, а также небезразличные жители Нижнего Тагила, передает пресс-служба администрации.

Планируется, что чистоту будут наводить на территории поймы реки Тагил.

Сбор участников назначен на 10 часов утра, у стадиона «Высокогорец» (за автозаправкой, за мостом).