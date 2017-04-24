Городской субботник соберёт небезразличных горожан в пойме реки Тагил
24 апреля 2017, 18:55Здоровье и экология
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29 апреля в Нижнем Тагиле пройдет традиционный городской субботник.
Сюжеты: Нижний Тагил
На мероприятие приглашаются общественные организации города, а также небезразличные жители Нижнего Тагила, передает пресс-служба администрации.
Планируется, что чистоту будут наводить на территории поймы реки Тагил.
Сбор участников назначен на 10 часов утра, у стадиона «Высокогорец» (за автозаправкой, за мостом).
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