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Огромная свалка: жители возмущены экологической ситуацией в Горноуральском ГО (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Огромная свалка: жители возмущены экологической ситуацией в Горноуральском ГО (ФОТО)

24 апреля, 20:25Здоровье и экологияИрина Анисимова
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