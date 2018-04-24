Огромная свалка: жители возмущены экологической ситуацией в Горноуральском ГО (ФОТО)

Свалка, которая уходит вглубь леса, образовалась несколько лет назад вдоль трассы недалеко от села Краснополье. Жители из окрестных сел свозят сюда мешки с пищевыми отходами, строительный мусор и старую мебель.

Эта огромная помойка здесь была всегда. Между Краснопольем и Темно-Осиновой. Здесь ничего не вывозится и не утрамбовывается, все разносится по лесам, по полям. Посмотрите, во что превратился лес, все это идет вглубь. И это на федеральной трассе, это все видят. Каждый раз, когда начинают давать делу огласку, это мало-мальски прибирается, убирают от асфальта. Но нет техники, которая бы выкопала яму, как это было раньше, и закопала бы это все. Ее надо или запретить, или оградить как-то рассказал местный житель.

По информации от местных жителей, это место некогда было выделено под свалку администрацией Пригородного района. При этом, место для мусора не обозначено какими-либо опознавательными знаками.

Говорят, это было выделено место под свалку администрацией Пригородного района. Нет таблички, что это свалка, но нет и запрещающей таблички, типа «Свалка мусора запрещена» поделился житель поселка Первомайский.

В управлении по коммунальной политике администрации Горнозаводского городского округа редакции TagilCity.ru пояснили, что свалка за пределами населенного пункта находится на земле лесного фонда. Уборку этих несанкционированных свалок обязаны проводить собственники этих земельных участков.

Свалка за пределами населенного пункта, это земли лесного фонда. Это отдельное ведомство, не входящее в администрацию Горноуральского городского округа. На территории ГГО собственником земель может являться муниципалитет или лесной фонд. Обязанность на уборку этих несанкционированных свалок лежит на собственнике этих земельных участков. Лесной фонд денег на уборку не имеет, и вот поэтому так и не понятно, что с этими свалками будет. Суд решил, что уборка свалок будет за лесничеством, так как это их земли. Лесной фонд – это федеральная структура, которая подчиняется области сообщил Алексей Рыбин, начальник управления по коммунальной политике ГГО.

Однако, в лесничестве нижнетагильского ГУ по Свердловской области пояснили, что свалка за селом Краснополье им известна, она находится на землях сельскохозяйственного назначения, ответственность за которые несет администрация Горнозаводского городского округа.

Насколько мне известно, свалка за селом Краснополье находится как раз на землях сельскохозяйственного назначения, за которые несет ответственность администрация ГГО. Возможно там что-то новое появилось. В населенных пунктах не существует никаких стационарных вывозов мусора, поэтому все эти стихийные свалки и возникают. Людям некуда, по сути, мусор убирать, и они оставляют его кто где может. А так, ни в одном сельском населенном пункте в округе нет законного места для хранения и вывоза мусора сообщила Наталья, сотрудник лесничества нижнетагильского ГУ по Свердловской области.

На официальном сайте Горноуральского городского округа можно посмотреть информацию о вывозе ТБО из населенных пунктов горнозаводского городского округа. Согласно схемам, в поселке Первомайский, например, на улицах расположены 20 контейнеров для сбора мусора. Есть также схема вывоза мусора на полигон.

Скриншот с сайта ГГО, красными точками на карте пос. Первомайский обозначены места, где установлены контейнеры (слева) и места свалок вдоль дорог (справа), 24 апреля 2018 года.

Никаких контейнеров у нас не стоит. Стоит телега, в которую жильцы домов складывают мусор. По мере наполнения мы платим односельчанину по 150 рублей с дома, и он увозит телегу в поле. Но это мы сами такой выход нашли, пока выше решают, кому что принадлежит поделился местный житель.

Жители села показали журналисту TagilCity.ru улицы поселка, ни одного контейнера для сбора ТБО в обозначенных на карте местах не было.

Мы вынуждены решать проблему самостоятельно, поскольку коммунальщики округа этим не занимаются. По сути, мы предоставлены сами себе возмущается житель села Первомайское.