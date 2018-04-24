Потепление ожидает тагильчан в предстоящие праздничные выходные

Сегодня, 24 апреля, в Нижнем Тагиле дневная температура достигла +2 градусов и к ночи опустится до -1. Однако в течение недели в Нижнем Тагиле ожидается потепление.

25 апреля, в среду, температура днем составит от +3 до +5 градусов. 26 апреля и 27 апреля дневная температура будет держаться на отметке +6 градусов. 28 апреля будет наиболее теплая погода и +11 градусов. 29 апреля, в воскресенье, ожидается от +8 до +9 градусов.

Будние дни пройдут преимущественно без осадков, но в пятницу и в выходные ожидаются дожди. В течение недели будет стоять пасмурная погода.