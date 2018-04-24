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Новости Нижнего Тагила

Потепление ожидает тагильчан в предстоящие праздничные выходные

24 апреля 2018, 16:25Добавить новость
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До +11 градусов может подняться температура в субботу, 28 апреля, в Нижнем Тагиле.

Сегодня, 24 апреля, в Нижнем Тагиле дневная температура достигла +2 градусов и к ночи опустится до -1. Однако в течение недели в Нижнем Тагиле ожидается потепление.

25 апреля, в среду, температура днем составит от +3 до +5 градусов. 26 апреля и 27 апреля дневная температура будет держаться на отметке +6 градусов. 28 апреля будет наиболее теплая погода и +11 градусов. 29 апреля, в воскресенье, ожидается от +8 до +9 градусов.

 

Будние дни пройдут преимущественно без осадков, но в пятницу и в выходные ожидаются дожди. В течение недели будет стоять пасмурная погода.

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Погода в Нижнем Тагиле
+6
Свердловская область
Нижний Тагил
+6
вечер: +4
ночь: +1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

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