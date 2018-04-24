Стоматология «Формула улыбки» без лицензии закрыта на 20 дней в Нижнем Тагиле

В частности, данная организация оказывала медицинские услуги без санитарно-эпидемиологического заключения, которое подтверждало бы соответствие санитарным нормам оборудования, различного имущества и помещения.



В отношении ООО «Формула красоты» составили протокол о нарушении, а затем материалы были переданы в суд. Директор медицинского кабинета не стала оспаривать факт правонарушения, передаёт пресс-служба ведомства.



В соответствии с этим суд постановил приостановить деятельность стоматологического кабинета на 20 суток. Судья решил, что менее жесткое наказание не позволит своевременно ликвидировать нарушения. Добавим, что решение суда было озвучено 1 марта.



На сегодняшний день известно, что лицензия кабинету была выдана в марте. За несколько месяцев до этого у ООО сменился собственник: ранее кабинет назывался «Екатерина», передаёт издание «Вечерние ведомости».