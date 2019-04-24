11 миллионов саженцев хвойных растений высадят в Свердловской области
В рамках федерального проекта «Экология» и регионального проекта «Сохранение лесов» в Свердловской области заготовлено 11 миллионов саженцев, сообщает правительство региона.
Для весенних лесовосстановительных работ в Свердловской области подготовлены 1,5 тысячи килограммов семян и более 11 миллионов штук посадочного материала деревьев хвойных пород.
Как отмечает заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Олег Сандаков, заявленного количества будет достаточно для проведения лесовосстановительных мероприятий и выполнения программы по посадке леса, предусмотренной российским правительством.
Посадочный материал приобретается в питомниках Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Саженцы адаптированы к Уральскому климату. В лесничествах также идет заготовка семян хвойных растений для реализации программы «Сохранение лесов». В настоящий момент в запасах у лесничеств - 95 килограммов семян.