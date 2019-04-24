11 миллионов саженцев хвойных растений высадят в Свердловской области

Для весенних лесовосстановительных работ в Свердловской области подготовлены 1,5 тысячи килограммов семян и более 11 миллионов штук посадочного материала деревьев хвойных пород.

Как отмечает заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Олег Сандаков, заявленного количества будет достаточно для проведения лесовосстановительных мероприятий и выполнения программы по посадке леса, предусмотренной российским правительством.