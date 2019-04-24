Два вертолета одновременно приземлились на площадке Свердловской ОКБ

Данный случай является нечастым в практике медработников ОКБ № 1, одновременно на вертолетную площадку приземлились сразу два борта. На одном привезли пациента из Нижнего Тагила. На втором - доставлен мужчина из Камышлова, находящийся в тяжелом состоянии.

Пациенту из Камышлова потребовалась экстренная помощь реаниматологов. В медучреждение он был доставлен бортом Центра медицины катастроф в состоянии медикаментозного сна.