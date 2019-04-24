Два вертолета одновременно приземлились на площадке Свердловской ОКБ
Сегодня, 13:57Здоровье и экологияФото: пресс-служба СОКБ
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Пациенты из Нижнего Тагила и Камышлова одновременно были доставлены на вертолетах санавиации в ОКБ № 1, сообщает пресс-служба медучреждения.
Сюжеты: Екатеринбург
Данный случай является нечастым в практике медработников ОКБ № 1, одновременно на вертолетную площадку приземлились сразу два борта. На одном привезли пациента из Нижнего Тагила. На втором - доставлен мужчина из Камышлова, находящийся в тяжелом состоянии.
Пациенту из Камышлова потребовалась экстренная помощь реаниматологов. В медучреждение он был доставлен бортом Центра медицины катастроф в состоянии медикаментозного сна.
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Ранее, 22 апреля, вертолеты санавиации доставляли в Екатеринбург пациентов из Алапаевска и Лесного. В первом случае потребовалась экстренная помощь женщине с заболеванием сердца. Во втором случае в больницу Екатеринбурга был доставлен мужчина с тяжелыми переломами.
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