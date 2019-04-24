Похолодание и снег ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле

Похолодание начнется уже в четверг, 25 апреля. Синоптики обещают, что днем столбик термометра не поднимется выше отметки +5 градусов, в ночные часы ожидается 0 градусов. Ветер - до 11 метров в секунду, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

В пятницу синоптики обещают тагильчанам снег и +3 градуса днем. Ночью похолодает до -3 градусов, ветер - до 11 метров в секунду.

В субботу, 27 апреля, в дневные часы ожидается снег и +4 градуса, ночью -5 градусов, ветер - до 14 метров в секунду.