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Похолодание и снег ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Похолодание и снег ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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