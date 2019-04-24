Похолодание и снег ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В выходные, по данным Гисметео, тагильчан ожидают похолодание и снег.
Сюжеты: Нижний Тагил
Похолодание начнется уже в четверг, 25 апреля. Синоптики обещают, что днем столбик термометра не поднимется выше отметки +5 градусов, в ночные часы ожидается 0 градусов. Ветер - до 11 метров в секунду, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
В пятницу синоптики обещают тагильчанам снег и +3 градуса днем. Ночью похолодает до -3 градусов, ветер - до 11 метров в секунду.
В субботу, 27 апреля, в дневные часы ожидается снег и +4 градуса, ночью -5 градусов, ветер - до 14 метров в секунду.
Последний день недели будет также снежным и ветреным. В дневные часы ожидается не более 2 градусов выше нуля, в ночные часы столбик термометра опустится до -2 градусов. Ветер - 12 метров в секунду, осадки в виде снега.
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