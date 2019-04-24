Свердловский мобильный ветотряд ликвидировал вспышку птичьего гриппа
В Свердловской области прошли первые учения регионального мобильного противоэпизоотического отряда, сообщает правительство региона.
По легенде ветеринарному отряду необходимо было ликвидировать вспышку птичьего гриппа, произошедшую на одной из птицефабрик региона. Специалисты обработали дезинфицирующими составами автомобили птицефабрики, а затем стены в цехах и иные помещения производственного назначения. После этого произведен забор биоматериала птиц, который направлен на анализ в лабораторию. Также было отработано условное сжигание трупов умерших птиц.
В учениях принимали участие представители государственной автоинспекции, медицинской службы и МЧС России по Свердловской области.
Несмотря на то, что мобильный ветеринарный отряд впервые опробовал свои возможности в полевых условиях, все работали слаженно и четко,сообщил глава ветотряда.
В 2019 году на оснащение мобильного ветеринарного отряда спецтехникой из областной казны выделено 13 миллионов рублей.