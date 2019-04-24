Свердловский мобильный ветотряд ликвидировал вспышку птичьего гриппа

По легенде ветеринарному отряду необходимо было ликвидировать вспышку птичьего гриппа, произошедшую на одной из птицефабрик региона. Специалисты обработали дезинфицирующими составами автомобили птицефабрики, а затем стены в цехах и иные помещения производственного назначения. После этого произведен забор биоматериала птиц, который направлен на анализ в лабораторию. Также было отработано условное сжигание трупов умерших птиц.