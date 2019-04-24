Таможенники «Кольцово» за неделю изъяли около 50 кг подкарантинной продукци
Сегодня, 10:01Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В период с 15 по 21 апреля сотрудники таможни в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге предотвратили провоз около 50 кг подкарантинной продукции, сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.
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Гости из Таджикистана и Узбекистана пытались провезти продукцию в багаже и ручной клади. Всего было изъято более 17 килограммов орехов, 7 килограммов изюма, около 7 килограммов свежих фруктов, 8,5 килограмма кураги, около 8 килограммов свежей зелени, 2 килограмма риса и 0,2 килограмма приправ.
Данная продукция ввозилась в нарушение установленных запретов и была уничтожена. За прошедшую неделю возбуждено три административных дела по факту нарушения законодательства в области карантина растений.
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