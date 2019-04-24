В Свердловском онкодиспансере открыли кабинет психологической помощи
Сегодня, 20:22Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Кабинет индивидуальной психологической помощи больным и их родственникам открылся в поликлинике Свердловского областного онкологического диспансера, сообщает правительство региона.
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Специалисты оказывают помощь по адаптации пациентов и их родственников к новой жизненной ситуации, работают в контакте с лечащим врачом.
По словам психиатров, благодаря терапии у пациентов появляется уверенность в выздоровлении, а также усиливается сопротивляемость организма недугу, повышается вероятность ремиссии.
В компетенцию штатного психолога входит также помощь персоналу учреждения. Специалисты, работающие с онкологическими больными, могут обратиться за советом при симптомах профессионального выгорания.
Кабинет психологической помощи работает по будням с 8.30 до 16.00, запись на прием по телефону: +7 (343) 356-16-69.
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