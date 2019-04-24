В Свердловском онкодиспансере открыли кабинет психологической помощи

Специалисты оказывают помощь по адаптации пациентов и их родственников к новой жизненной ситуации, работают в контакте с лечащим врачом.

По словам психиатров, благодаря терапии у пациентов появляется уверенность в выздоровлении, а также усиливается сопротивляемость организма недугу, повышается вероятность ремиссии.

В компетенцию штатного психолога входит также помощь персоналу учреждения. Специалисты, работающие с онкологическими больными, могут обратиться за советом при симптомах профессионального выгорания.