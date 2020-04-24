Козловских: половина из новых заболевших COVID-19 свердловчан заразились внутри семьи
Сегодня, 16:39Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области половина из 33 новых случаев заражения коронавируса выявлена внутри семей. Об этом рассказал главный санврач региона Дмитрий Козловских, пишут «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, у вируса высокая передаваемость от человека к человеку — внутри семьи заболевают 80-90% контактных с больным. При этом человек, переносящий COVID-19 без симптомов, менее заразен, чем тот, у кого есть признаки коронавируса.
В среднем безсимптомный заболевший может заразить одного человека. Каждый больной коронавирусом, у которого проявляются симптомы ОРВИ, способен заразить троих.
Кроме того, Козловский отметил, что врачам удается выявить больных с пневмонией. При этом у большинства она находится уже в запущенной стадии.
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