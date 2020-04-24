В России предложили продлить режим самоизоляции до 12 мая
Медики обратились к правительству с предложением о продлении режима самоизоляции в России до 12 мая, сообщает РИА Новости.
При этом, отменять ограничения нужно поэтапно, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов. Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова пояснила, что в ближайшем будущем это сделать не получится, так как Россия уже прошла два инкубационных периода коронавируса. Об отмене режима самоизоляции можно будет говорить только после третьего.
Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли, добавила Попова.
Татьяна Голикова пообещала доложить президенту и премьеру об этих предложениях.
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