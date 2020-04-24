В больнице №23 Екатеринбурга ограничили приём граждан для профилактики COVID-19
Вчера, 23:00Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге в больнице №23 ограничили приём граждан без направлений на госпитализацию и без показаний в приёмный покой, а также для посещения больных, сообщает портал 66.ru.
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Так в медучреждении надеются избежать занесения инфекции, чтобы продолжать оказывать помощь только тем пациентам, у кого нет коронавируса. В больнице пытаются сохранить «чистую зону» без COVID-19. Горздрав Екатеринбурга определил только два таких учреждения - ЦГКБ № 23 и № 36. Эти больницы будут работать в особом режиме до конца пандемии.
В столице Урала на карантин уже закрыто несколько медучреждений - 20, № 14, № 40, «Уральский институт кардиологии». Из-за вспышки коронавируса среди врачей и пациентов в горбольнице №1 Екатеринбурга её перепрофилировали в инфекционную.
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