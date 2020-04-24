В больнице №23 Екатеринбурга ограничили приём граждан для профилактики COVID-19

Так в медучреждении надеются избежать занесения инфекции, чтобы продолжать оказывать помощь только тем пациентам, у кого нет коронавируса. В больнице пытаются сохранить «чистую зону» без COVID-19. Горздрав Екатеринбурга определил только два таких учреждения - ЦГКБ № 23 и № 36. Эти больницы будут работать в особом режиме до конца пандемии.