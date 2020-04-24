В Нижнем Тагиле за сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

Так, количество заболевших в городе по-прежнему не превышает шести человек.

В Свердловской области официально подтверждено. случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. Пациенты находятся в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхнем Дуброво, Красноуфимске, Полевском и Березовском.

Общее количество зараженных составляет 304 человек, из них 82 выписались из больниц. Кроме того, один пациент скончался.