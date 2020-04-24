В Нижнем Тагиле за сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Сегодня, 12:53Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За последние сутки в Нижнем Тагиле не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания в регионе.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Так, количество заболевших в городе по-прежнему не превышает шести человек.
В Свердловской области официально подтверждено. случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. Пациенты находятся в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхнем Дуброво, Красноуфимске, Полевском и Березовском.
Общее количество зараженных составляет 304 человек, из них 82 выписались из больниц. Кроме того, один пациент скончался.
Всего в России выявлено больше 68,6 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них более 5,2 тысяч пациентов выздоровели, 615 скончались.
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