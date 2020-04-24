В Свердловской области количество зараженных коронавирусом превысило 300 человек
Сегодня, 12:50Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Свердловской области, за последние сутки в регионе выявлено 33 случая заболевания.
Сюжеты: Коронавирус
Общее количество заболевших составляет 304 человека, из них 82 выздоровели и выписаны из больниц. За последние сутки из больниц выписано 11 человек.
Наличие вируса подтверждено у пациентов из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Верхнего Дуброво, Красноуфимска, Полевского и Березовского.
Состояние 18 пациентов оценивается как тяжелое, еще 55 — средней тяжести.
В России в общей сложности число заболевших превысило 68,6 тысяч человек, более 5,2 тысяч из них выздоровели, 615 — скончались.
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