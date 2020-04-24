В Свердловской области количество зараженных коронавирусом превысило 300 человек

Общее количество заболевших составляет 304 человека, из них 82 выздоровели и выписаны из больниц. За последние сутки из больниц выписано 11 человек.

Наличие вируса подтверждено у пациентов из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Верхнего Дуброво, Красноуфимска, Полевского и Березовского.

Состояние 18 пациентов оценивается как тяжелое, еще 55 — средней тяжести.