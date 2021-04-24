116 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+29), Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Карпинска, Камышлова, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского городского округа, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
За время эпидемии в регионе зарегистрировано 85 500 случаев заболевания коронавирусом. Состояние 224 пациентов оценивается как тяжелое, из них 138 находятся в отделениях реанимации, а 94 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 8 828 случаев коронавируса в 82 регионах. Общее число случаев заболевания достигло 4 753 789 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции составляет 79 121 человек, из них 130 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.
В стране за последние сутки из больниц выписали 9 254 человека. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 879 и Санкт-Петербурге — 1 012 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 380 468 пациентов.
В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 3 024 летальных случая.
За все время в России от инфекции скончались 107 900 человек, из них 399 — за период с 23 по 24 апреля.