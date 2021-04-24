116 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

116 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 15:54Здоровье и экологияФото: pixabay.com
116 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области за период с 23 по 24 апреля, сообщает оперштаб региона.

С начала пандемии инфекция выявлена у 85,5 тысячи свердловчан

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+29), Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Карпинска, Камышлова, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского городского округа, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

За время эпидемии в регионе зарегистрировано 85 500 случаев заболевания коронавирусом. Состояние 224 пациентов оценивается как тяжелое, из них 138 находятся в отделениях реанимации, а 94 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 8 828 случаев коронавируса в 82 регионах. Общее число случаев заболевания достигло 4 753 789 человек.

Количество выписанных по выздоровлению пациентов на Среднем Урале превысило 79 тысяч человек.

Общее число вылечившихся от инфекции составляет 79 121 человек, из них 130 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.

В стране за последние сутки из больниц выписали 9 254 человека. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 879 и Санкт-Петербурге — 1 012 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 380 468 пациентов.

16 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки

В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 3 024 летальных случая.

За все время в России от инфекции скончались 107 900 человек, из них 399 — за период с 23 по 24 апреля.

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