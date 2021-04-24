116 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

В стране за последние сутки из больниц выписали 9 254 человека. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 879 и Санкт-Петербурге — 1 012 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 380 468 пациентов.