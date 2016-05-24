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Более 11 тысяч человек стали жертвами нападения клещей в Свердловской области
Сюжеты:
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Более 11 тысяч человек стали жертвами нападения клещей в Свердловской области

24 мая 2016, 16:40Здоровье и экологияДенис Таратонов
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