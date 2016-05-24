Более 11 тысяч человек стали жертвами нападения клещей в Свердловской области

Из более чем 11 тысяч пострадавших жителей Свердловской области, 2169 случаев присасывания клеща пришлось на долю детей до 17 лет. Чтобы предотвратить возможное развитие клещевого энцефалита, медики сделали им уколы противоклещевого иммуноглобулина.

Предварительный диагноз «клещевой энцефалит» был поставлен 70 жителям Свердловской области. У одного человека диагноз уже подтвердился. Хуже обстоят дела с другой опасной болезнью — боррелиозом. С подозрением на эту болезнь были госпитализированы 82 человека, у 12 из них диагноз подтвердился.