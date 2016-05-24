Как бросить пить, курить и избавиться от других зависимостей?

Алкоголизм

Чем больше и чаще спиртных напитков употребляет человек - тем сильнее ослабевает его способность к сопротивлению, сила воли у таких людей тает, как горящая свеча. Вначале им просто сложно отказаться от соблазна отведать этот напиток, а после.… После они уже не в силах остановиться и сказать «нет». Печально, но такие люди не живут долго. Рано или поздно, но они находят приключения на свою голову, и жизнь их обрывается.

Учеными давно установлено пагубное влияние алкоголя на работу внутренних органов. Алкоголь увеличивает уровень смертности в тех странах мира, где количество выпитых спиртных напитков на единицу населения превышает средний показатель. Научно доказано, что даже незначительное употребление спиртных напитков многократно увеличивает риск человека заболеть раком. Если переводить в цифры – у пьющего человека риск заработать злокачественную опухоль возрастает минимум на 50 % в сравнении с людьми вообще не употребляющими алкоголь.

Курение

Курение считается одной из самых коварных и пагубных зависимостей, это своеобразная «бомба замедленного действия». При постоянном проникновении никотина и других вредных веществ, которые содержатся в табачных изделиях и в продуктах сгорания, у курильщика возникают множество различных болезней. Речь идет как о видимых заболеваниях, таких, как: неприятный запах изо рта и пожелтевшие зубы в результате нарушения работы пищеварительной системы, так поначалу невидимые болезни, вплоть до образования злокачественных опухолей, которые могут «вызревать» годами.

Переедание и лишний вес

Врачебная практика доказала, что чрезмерное употребление пищи чаще всего связано с неприятием собственного «Я». Эмоциональную неудовлетворённость больные компенсируют заполнением желудка, а сам процесс поедания пищи приносит удовольствие.

Отсюда берет начало нескончаемая череда перекусов: бутербродик, конфетка, выпечка. Как говорил легендарный детектив Коломбо: «две минуты во рту, два часа в желудке и всю жизнь на бёдрах».

Кстати, ожирение у женщин на самом деле вызывает гораздо больше проблем, чем можно подумать. Оно характеризуется быстрым накоплением жировых запасов, образованием целлюлита и возникновения ряда других проблем.

Можно ли победить алкоголизм, пищевую зависимость или табакокурение? Об этом – наш разговор с Евгением Владимировичем Идоловым, врачом-психотерапевтом, главным врачом Клиники «Ясная» в Екатеринбурге.

Евгений Владимирович, в чем кроются причины появления зависимости?

- Любое психическое заболевание начинается со снижения критической самооценки – человек не считает себя больным. Даже когда члены семьи говорят ему: «тебе надо лечиться», он отрицает свою зависимость.

Каким образом можно излечиться от недуга?

- Только обратившись к специалистам. Понимаете, человеку необходимо объяснить, что любую зависимость он сможет преодолеть при помощи лечения. В таком случае даже самый отчаянный курильщик или игроман сможет стать благополучным человеком. Примеров полного излечения много, однако выздоравливают те, кто способен оценить преимущества здорового образа жизни.

Когда стоит обратится за помощью к специалисту?

- На ранних стадиях зависимости больной человек еще не успевает испытать всех страданий и бесчисленных проблем, которые заставляют задуматься об образе жизни. Он просто не желает идти к врачу, ни под каким предлогом. Практика показывает, что в силу смертельной усталости от многолетней дружбы со своим недугом люди охотнее обращаются за помощью. Не нужно тянуть с обращением к врачу при возникновении зависимости.

Зависит ли эффективность лечения от пола пациента?

- Принципиальной разницы между мужскими и женскими зависимостями нет, на результат лечения пол влияния не оказывает.

Квалифицированные специалисты Клиники «Ясная» имеют большой опыт в правильной терапии, которая борется не только с зависимостью, но и направлена на изменение психологического состояния пациента при помощи специально разработанных программ самоконтроля и самоуправления.

Клиника «Ясная» открылась в Екатеринбурге в 2000 году и стала спасением тысяч семей. В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области известна как Клиника «Гарант».

Прием в Нижнем Тагиле каждую субботу: ул.Ломоносова,49 А, 2 этаж, 13 каб.

Запись на прием по телефонам: (3435) 46-74-10; 8-950-20-67-410.

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*Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.