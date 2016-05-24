В Нижнем Тагиле ведутся работы по отлову бродячих и безнадзорных собак: не оставляйте своих животных без присмотра

Они просят тагильчан не оставлять домашних животных без присмотра и выгуливать на поводке. Специалисты компании ссылаются на Постановление Правительства Свердловской области «О примерных правилах содержания домашних животных в Свердловской области», согласно которому, домашние животные, находящиеся в общественном месте без сопровождающего лица, подлежат отлову как безнадзорные.

Информацию об отловленных животных можно получить по телефону 8 (834363) 54-676 или самом пункте передержки в г. Артёмовский по адресу ул. Куйбышева, 8.

TagilCity.ru напоминает о том, что контракт на гуманный отлов и передержку безнадзорных животных Администрация Нижнего Тагила заключила с компанией «Универсалремонт» 31 марта 2016 года.

Тогда у зоозащитников Нижнего Тагила возникали сомнения в том, что компания-подрядчик обзавелась оборудованием для гуманного отлова животных и пунктом передержки, где они будут содержаться в течение срока, оговоренного в контракте.

У нас обустроен пункт передержки. Работы по отлову и содержанию животных ведутся в соответствии с законодательством заверил журналиста TagilCity.ru представитель ООО «Универсалремонт».

TagilCity.ru напоминает о том, что в прошлом году контракт с этой организацией был расторгнут Администрацией Нижнего Тагила из-за того, что подрядчик не предоставил сертификат, подтверждающий качество оказываемых услуг.