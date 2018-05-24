Богатые американцы пьют живую воду: коммерческий эксперимент от Силиконовой долины

Вернуться к истокам предложили молодые и амбициозные предприниматели Калифорнии. Угадав с моментом, сделали ставку на интерес состоятельных американцев к натуральным продуктам и предложили самую что ни на есть органическую, колодезную воду. На местном рынке инновацию быстро оценили – продажи упаковок воды только растут.

Цена бутылки универсального лекарства, как позиционируют товар авторы проекта, сравнима по стоимости со столовым вином или литровым бидоном домашних свежих сливок. Основные покупатели – состоятельные семьи калифорнийского побережья и соседних штатов.

Такое массовое доверие в пользу околонаучной коммерции можно объяснить только соседством Силиконовой долины. «Разработчиком» идеи называют известного фантазера Дуга Эванса – поработав в паре лабораторий, американец успел попасть в анти-топ со своими бесполезными и дорогущими кухонными приборами.

Новая затея – представить воду из природных источников как панацею от многих болезней времени: аллергии, ожирения, проблем с пищеварительной системой. Секрет, как заявляют коммерсанты – в первозданной чистоте: естественные пробиотики нормализуют все процессы в организме человека.

И на самом деле: ученые давно убедились, что органическая вода даже в подземных водоемах содержит целый коктейль – особенно вблизи любых населенных пунктов. Соли тяжелых металлов, нерастворимые сложные химсоединения, а еще около 100 видов микробов и паразитов – трудно представить пользу от такого питья.

Самой знаменитой обитательницей неочищенных вод считают легионеллу. Бактерия прославилась в 1976 году, когда поразила почти полный состав слета американских военных и унесла жизни 34 человек. Обитает не только в озерах и родниках – без санитарной обработки отлично размножается в замкнутых пространствах кондиционеров или в пластиковых бутылках.

После ЧП в Филадельфии производители оборудования и продуктов питания во всем мире занялись разработкой новых стандартов. Теперь кондиционирование безопасно для здоровья, если в системе установлена, например, капельная воронка (например, как здесь), причем желательно, чтобы фирма была уровня HL – она собирает и очищает комнатный конденсат: и тогда пневмония или астма хозяевам не грозит.

Эксперты уверены – в современном мире невозможно полагаться на чистоту воды и тем более воспринимать родниковую как домашнего лекаря. Слишком взаимосвязаны экосистемы: стоки промышленных предприятий, коммунальные сбросы больших городов, захоронения и отходы животноводческих ферм.

Мнение докторов-экологов пока не стало популярным в экспериментальной зоне богатой Калифорнии: здесь доверяют инновациям и верны традициям предков. Бутыли с «живоносным» продуктом в прямом и переносном смысле стали must have у нынешних и будущих миллионеров. Один из почитателей даже создал фонд и продвигает идею употребления сырой воды.

Активисты сумели коммерциализировать стремление к здоровом образу жизни, но довели его до абсурда. Сейчас калифорнийские предприниматели-водовозы уговаривают горожан и вовсе отказаться от питья из-под крана и перейти на живые" источники. Главным аргументом называют присутствие в водопроводе хлора и антибиотиков, а несколько скважин в Орегоне уже качают тысячи галлонов питья для желающих купить надежды.

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