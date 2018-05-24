Дети в ДОУ «Семицветик» в Серове дышали грибком из-за протекающей крыши

В Серове дети в ДОУ «Семицветик» находились в помещениях с плесенью и грибком из-за протекающей крыши.

В Серове здоровье детей в ДОУ «Семицветик» подвергалось опасности из-за нахождения в помещениях, где потолок и стены были покрыты грибком. Нарушение вскрылось во время проверки Роспотребнадзора. Потолок и стены покрылись спорами из-за неправильно установленной крыши. Отделка помещений не позволяет провести необходимую обработку и качественную дезинфекцию.





Сотрудники Роспотребнадзора выдали предписание о приостановлении деятельности в некоторых помещениях детского сада. В частности, в спальне, на лестничной клетке и в музыкальном зале. По решению суда руководству ДОУ дано 90 суток на устранение нарушений, пишет «Вечерний Екатеринбург».





Отметим, что длительное нахождение в помещениях с плесенью и грибком может привести к возникновению серьезных хронических заболеваний.