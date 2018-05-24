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Свердловская область готовится к штормовому ветру днём 24 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область готовится к штормовому ветру днём 24 мая

24 мая, 06:00Здоровье и экология
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