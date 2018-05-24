Свердловская область готовится к штормовому ветру днём 24 мая

Специалисты отмечают, что под действие циклона попадёт вся территория региона. Особенно движение фронта фиксируется с северных районов к южным.

Многие свердловчане уже получили sms-сообщения с предупреждением от МЧС. Уточняется, что возможен дождь и грозы. В случае чрезвычайных и аварийных ситуаций, связанных с огнём, рекомендуют звонить по номеру 101, а также по номеру 112.