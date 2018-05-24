Свердловская область готовится к штормовому ветру днём 24 мая
24 мая, 06:00Здоровье и экология
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24 мая в Свердловской области ожидается усиление ветра. По прогнозам синоптиков, скорость ветра будет 18-23 м/с.
Сюжеты: Нижний Тагил
Специалисты отмечают, что под действие циклона попадёт вся территория региона. Особенно движение фронта фиксируется с северных районов к южным.
Многие свердловчане уже получили sms-сообщения с предупреждением от МЧС. Уточняется, что возможен дождь и грозы. В случае чрезвычайных и аварийных ситуаций, связанных с огнём, рекомендуют звонить по номеру 101, а также по номеру 112.
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