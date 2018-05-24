Тагильские предприятия превысили норму допустимых выбросов в воду в два раза

Проблему городской экологии накануне обсудили на совещании под председательством мэра Сергея Носова. О результатах мониторинга окружающей среды рассказала и.о. начальника отдела по экологии и природопользованию Ирина Михайлова.

Также проверка, инициированная мэрией города, показала, что данные о загрязнениях по отдельным категориям значительно варьируются. Сергей Носов предположил, что при соблюдении технологии производства, а также при своевременном обнаружении проблем в работе оборудования, значения промышленных стоков находятся в пределах нормы.

Хотелось бы понять причины происходящего, – прокомментировал ситуацию глава города. – Могу предположить, что не осуществлялось должного контроля за технологическими процессами, что и привело к таким

результатам.

Сергей Носов в присутствии представителей промышленных предприятий отметил, что вопросы экологии и соблюдения норм будут подниматься на самом высоком уровне. Деятельность специалистов по экологии по-прежнему будет направлена на защиту жителей от воздействия загрязняющих веществ. Также глава города напомнил, что Нижний Тагил вновь попал в майский указ президента и что вопросы экологии будут постоянно на повестке дня в администрации города.