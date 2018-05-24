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Новости Нижнего Тагила

Тагильские предприятия превысили норму допустимых выбросов в воду в два раза

24 мая 2018, 07:30Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,Носов,работа,Россия,Свердловская область,экология,загрязнение,промышленность
В апреле 2018 года почти все крупные предприятия города практически в два раза превысили норму допустимых выбросов загрязняющих веществ в водные объекты.

Проблему городской экологии накануне обсудили на совещании под председательством мэра Сергея Носова. О результатах мониторинга окружающей среды рассказала и.о. начальника отдела по экологии и природопользованию Ирина Михайлова.

Также проверка, инициированная мэрией города, показала, что данные о загрязнениях по отдельным категориям значительно варьируются. Сергей Носов предположил, что при соблюдении технологии производства, а также при своевременном обнаружении проблем в работе оборудования, значения промышленных стоков находятся в пределах нормы.

 

Хотелось бы понять причины происходящего, – прокомментировал ситуацию Глава города, – Могу предположить, что не осуществлялось должного контроля за технологическими процессами, что и привело к таким
результатам.


Сергей Носов в присутствии представителей промышленных предприятий отметил, что вопросы экологии и соблюдения норм будут подниматься на самом высоком уровне. Деятельность специалистов по экологии по-прежнему будет направлена на защиту жителей от воздействия загрязняющих веществ. Также глава города напомнил, что Нижний Тагил вновь попал в майский указ президента и что вопросы экологии будут постоянно на повестке дня в администрации города.

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