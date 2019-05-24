Медведев внес в Госдуму законопроект о квотировании вредных выбросов на Урале

Согласно законопроекту, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года планируется проведение эксперимента в Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Челябинске. В документе говорится о квотировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью снижения этих выбросов и применения системы такого квотирования в крупных промышленных центрах.

В случае, если законопроект будет принят, то власти субъектов будут самостоятельно устанавливать нормативы выбросов для предприятий, отталкиваясь от сводного тома расчетов по ситуации в регионе.

На сегодняшний день, данные нормативы определяются на федеральном уровне.