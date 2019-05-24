Синоптики рассказали, когда ждать лета на Среднем Урале

По словам Шепоренко, до 15 июня ожидать летнего тепла в Нижнем Тагиле не стоит.

Метеорологическое лето на Урале отличается от календарного. По климатическим данным оно приходит в середине июня, когда регистрируется переход среднесуточной температуры через 15 градусов в сторону повышения. А сейчас оно и по календарю не наступило — пока ещё весна идёт,объяснила синоптик.

Она объяснила, что подобное в регионе — норма, и даже по майским аномалиям нельзя сделать негативный вывод о предстоящем летнем сезоне.

У нас всегда погода на Урале неустойчивая, особенно в весенний период. В первой половине мая была аномальная жара, до 29 градусов было, рекорд устанавливали. Сейчас у нас аномальный холод. Нет никаких оснований связывать эти аномалии с тем, как будет дальше погода развиваться. Потому что в атмосфере всё очень быстро меняется. Уральская погода такая,сказала Галина Шепорнко.