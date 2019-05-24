Свердловская область продемонстрировала высокие показатели качества жизни онкобольных

Благодаря реализации проекта «Здравоохранение» в Свердловской области улучшились показатели статистики по онкобольным. Сейчас в большинстве случаев рак выявляется на первой-второй стадиях, что позволяет увеличить шансы пациента на выздоровление. Положительная динамика достигнута в том числе и благодаря своевременной диагностике.

Наиболее распространенные виды рака у мужчин в Свердловской области: рак легких, кожи и предстательной железы. У женщин наиболее часто диагностируется рак молочной железы, кожи и ободочной кишки.

В минувшем году Областной онкодиспансер провел 225 тысяч приемов, 20 тысяч курсов химиотерапии, пять тысяч курсов лучевой терапии и более 12 тысяч операций.