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В Свердловской области провакцинируют 600 тысяч диких животных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Fuchs 3010691 1920

В Свердловской области провакцинируют 600 тысяч диких животных

Сегодня, 13:21Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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