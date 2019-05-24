В Свердловской области провакцинируют 600 тысяч диких животных
Сегодня, 13:21Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Вакцинация диких животных от бешенства началась в Свердловской области. Департаментом ветеринарии закуплено 600 тысяч доз вакцины, сообщает правительство региона.
300 тысяч доз разместят в начале лета близ нор животных в лесах, еще 300 тысяч доз используют аналогичным образом осенью этого года. Вакцина представляет собой лакомство, которое съедают животные. Зимой профилактические мероприятия не проводятся, так как вакцина теряет свойства при замерзании.
Раскладывать в лесу вакцину ветеринарам помогают сотрудники лесных хозяйств и заповедников. Они знают тропы животных и помогают выбрать оптимальные места.
Начиная с 2015 года в регионе в десять раз сократилось число случаев заражения бешенством от диких животных. В 2015 году официально было зарегистрировано 80 случаев, в 2018 году — девять. По данным на 2019 год, зарегистрировано три случая заболевания.
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