В Свердловской области провакцинируют 600 тысяч диких животных

300 тысяч доз разместят в начале лета близ нор животных в лесах, еще 300 тысяч доз используют аналогичным образом осенью этого года. Вакцина представляет собой лакомство, которое съедают животные. Зимой профилактические мероприятия не проводятся, так как вакцина теряет свойства при замерзании.

Начиная с 2015 года в регионе в десять раз сократилось число случаев заражения бешенством от диких животных. В 2015 году официально было зарегистрировано 80 случаев, в 2018 году — девять. По данным на 2019 год, зарегистрировано три случая заболевания.