Роспотребнадзор: следующая неделя станет пиком пандемии в Свердловской области
Сегодня, 18:57Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Прогнозы по пику пандемии в Свердловской области дал главный санврач региона Дмитрий Козловских, пишут «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Коронавирус
После этого можно будет частично начать снимать ограничения. Решение в этом вопросе останется за роспотребнадзором Свердловской области.
По словам Козловских, пик пандемии в регионе придётся на следующие две недели – с 25 мая по 7 июня.
Мы надеeмся, что эта и слeдующая недeли будут пиковыми. К концу мая или в пeрвой недeле июня мы получим этот пик, и далeе, eсли нe будeт крупных вспышeк, будeм снижаться. Измeнится ситуация в лучшую сторону – подготовим прeдложение о возможности пeрехода на пeрвый этап ослаблeния рeжима, отметил Козловских.
В настоящий момент диагноз COVID-19 подтверждён у 3771 уральцев, 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, 1207 выздоровели.
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