Тагильчанка с положительным тестом на коронавирус рассказала о реакции соседей

Ирина является работником онкодиспансера в Екатеринбурге. Отделение, в котором она работает, было закрыто на карантин после того, как у одной из пациенток посмертно обнаружили коронавирус.

После этого мы сдали мазки, и через день они были готовы. Я уехала в Нижний Тагил на своем личном транспорте, так как нас всех отправили на самоизоляцию. 15 мая я узнала, что мой анализ оказался положительным. При этом, все отрицательные результаты выдали на руки, а положительные — нет,рассказала тагильчанка.

Информацию о своих результатах на COVID-19 девушка передала в районную поликлинику. Однако по ее словам, за неделю никто из медиков ей не позвонил и не пришел. Тогда Ирина еще раз напомнила врачам о себе и попросила провести повторный анализ, а также получить больничный.

На следующий день после звонка меня забрали в больницу. На мой вопрос о повторном тестировании мне ответили, что делают на 10 день после госпитализации. А то, что я неделю просидела на строгой самоизоляции, видимо, не считается. Я думаю, что считать эти 10 дней надо с 15 мая, а не с того дня, как врачи опомнились и увезли меня в больницу,сообщила Ирина.

Кроме того, девушке написала соседка и рассказала, что некоторым жителям подъезда сообщили о данном случае на рабочие места, и руководство отправило их на удаленную работу. А тем, у кого есть дети, каждый день звонят из поликлиники и интересуются их здоровьем.

От этих сообщений остался неприятный осадок. Я спросила у нее — откуда у тебя информация, что коронавирус именно у меня? Она ответила, что об этом рассказали проходившей мимо девушке сотрудники, обрабатывающие подъезд. Мне стало очень неприятно, что они всем подряд сообщают мой номер квартиры, у меня соседи разные, от них всякого можно ожидать,рассказала Ирина.

В оперативном штабе Свердловской области TagilCity.ru рассказали, что обработка сразу после фиксации случая COVID-19 организуемся Центром гигиены и эпидемиологии, однако имеют ли право санврачи сообщать жильцам номер квартиры человека с положительным тестом — в оперштабе не ответили.

Обработка сразу после фиксации случая COVID-19 организуется Центром гигиены и эпидемиологии. За жильцами подъезда силами поликлиники по месту жительства устанавливается медицинское наблюдение. Медработники инструктируют людей о том, как нужно действовать дальше,отметили в оперштабе.