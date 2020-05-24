В Нижнем Тагиле на карте роспотребнадзора отмечено 127 случаев заболевания COVID-19

Согласно данным санврачей, в городе 127 случаев подтверждённых случаев новой инфекции. В оперштабе на 24 мая говорят о 115 заболевших.

Несоответствие цифр в роспотребнадзоре объясняют тем, что у санврачей самые свежие данные, которые только через несколько дней публикует оперативный штаб. На карте видно, что уже в каждом районе города есть инфицированные.