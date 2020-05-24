В Нижнем Тагиле на карте роспотребнадзора отмечено 127 случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 18:26Здоровье и экологияФото: скриншот с сайта Роспотребнадзора
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Роспотребнадзор составил актуальную на 24 мая карту инфицированных коронавирусом жителей Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Согласно данным санврачей, в городе 127 случаев подтверждённых случаев новой инфекции. В оперштабе на 24 мая говорят о 115 заболевших.
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Несоответствие цифр в роспотребнадзоре объясняют тем, что у санврачей самые свежие данные, которые только через несколько дней публикует оперативный штаб. На карте видно, что уже в каждом районе города есть инфицированные.
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