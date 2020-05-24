В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом
Сегодня, 14:13Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным регионального оперативного штаба, в Нижнем Тагиле еще четыре человека заболели коронавирусом.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Общее число инфицированных составляет 115. Вчера в городе выявили 12 случаев заражения. По данным Роспотребнадзора, Нижний Тагил находится на втором месте по заболеваемости COVID-19 среди городов Свердловской области.
Помимо Нижнего Тагила, случаи заражения зафиксированы в Екатеринбурге, Арамильском ГО, Кушве, Первоуральске, Верхней Пышме, Верхотурье, Невьянске и Краснотурьинске.
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