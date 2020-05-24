В России за сутки COVID-19 выявили у 8599 человек
Сегодня, 12:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За сутки в России коронавирусом заразились 8 599 человек. Зарегистрировано 153 смерти, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
За все время пандемии заболевание было выявлено у 344 481 пациента. Выздоровели 113 299 россиян, за сутки — 5363. Скончались за сутки 153 человека, общее число умерших — 3541 человек.
Новые случаи заражения зарегистрированы в 84 регионах. Кроме того, за сутки проведено 282 тысячи тестов на выявление инфекции.
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