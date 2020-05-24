В Свердловской области коронавирусом заболели еще 90 человек
Сегодня, 13:34Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным на 24 мая, в Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
За все время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 3704 свердловчанин.
Данные о том, у жителей каких муниципалитетов специалистами подтверждён диагноз, будут уточнены отдельно, пояснили в оперштабе.
Медики оценивают состояние 18 человек как тяжелое. Они подключены к аппаратам ИВЛ. Общее же число пациентов в тяжелом состоянии составляет 49. В состоянии средней тяжести находятся 115 человек. Общее количество умерших в регионе составляет 16 человек, выздоровели 1226 пациентов.
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